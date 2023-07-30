Bir dönem Beşiktaş forması giyen Kanadalı forvet Cyle Larin'in yeni adresi belli oluyor.



İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin eski forvet Vedat Muriqi'nin de formasını giydiği La Liga ekibi Mallorca, bonservisi Real Valladolid'de bulunan Larin'in transferini bitirmeye çok yakın.



7 MİLYON EURO



Haberde, Mallorca'nın Larin için Valladolid'e yaklaşık 7 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.



28 yaşındaki Cyle Larin, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde 19 kez giydiği Real Valladolid formasıyla 8 gol 3 asist kaydetti.



