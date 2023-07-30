Cyle Larin'in yeni adresi belli oluyor

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Kanadalı futbolcu Cyle Larin, La Liga ekiplerinden Mallorca'ya transfer olmaya yakın.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Cyle Larin'in yeni adresi belli oluyor
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30 Temmuz 2023 16:40
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Kanadalı forvet Cyle Larin'in yeni adresi belli oluyor.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin eski forvet Vedat Muriqi'nin de formasını giydiği La Liga ekibi Mallorca, bonservisi Real Valladolid'de bulunan Larin'in transferini bitirmeye çok yakın.

7 MİLYON EURO

Haberde, Mallorca'nın Larin için Valladolid'e yaklaşık 7 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.

28 yaşındaki Cyle Larin, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde 19 kez giydiği Real Valladolid formasıyla 8 gol 3 asist kaydetti.

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