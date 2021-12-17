Cyle Larin'in hedefi Fenerbahçe derbisi!

3 maçlık gol özlemine Kayserispor mücadelesinde son veren Cyle Cristopher Larin'in yeni hedefi Fenerbahçe .



Attığı 5 golle Siyah-Beyazlılar'ın 9 puan kazanmasına katkıda bulunan Larin, Galatasaray derbisinde ağları 2 kez havalandırmıştı.



2-1 kaybedilen Tr abzon maçında da gol atan 26 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe karşısında da skor bulmakta kararlı. Ka nadalı oyuncu, bir derbiyi daha golle tamamlayıp takımına puan ya da puanlar kazandırmayı hedefliyor.





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