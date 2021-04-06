Cyle Larin için Premier Lig'den bir talip daha

Gösterdiği performans ve attığı gollerle adından söz ettiren Beşiktaşlı Cyle Larin'e Everton'dan sonra bir İngiltere Premier Lig ekibi daha talip oldu. İngiltere'nin köklü kulüplerinden West Ham United'ın Larin için devrede olduğu ve Kanadalı golcüyü sezon sonunda kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cyle Larin için Premier Lig'den bir talip daha
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06 Nisan 2021 09:59
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Beşiktaş 'ın golcü futbolcusu Cyle Larin'in İngiltere Premier Lig'de talipleri artıyor.

İngiltere'nin köklü kulüplerinde West Ham United, Kanadalı futbolcuyu sezon sonu kadrosuna katmayı planlıyor. Londra temsilcisinin, Everton'ın da talip olduğu Larin için transferi bir an önce bitirmek istediği öğrenildi.

Bu sezon Beşiktaş'ta göz dolduran bir performans sergileyen Cyle Larin, lig, kupa ve Avrupa maçları olmak üzere toplam 35 maçta 18 gole imza attı ve 4 asist yaptı. 



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