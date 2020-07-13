Cyle Larin için Beşiktaş'a teklif gelmedi

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma yapılacak takviyelerin yanında, bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Cyle Larin için Beşiktaş'a teklif gelmedi
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13 Temmuz 2020 12:34
Sezon başında Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin için beklenen teklif gelmedi.

Yönetim Kanadalı futbolcuyu elden çıkarıp mali kaynak oluşturmak istese de bir türlü teklif alamadı.

Siyah-Beyazlıların oyuncuyu satamazsa yeniden kiralayabileceği kaydedildi.

Sezonu Zulte Waregem'de kiralık olarak geçiren Cyle Larin, 33 resmi maça çıktı. Kanadalı forvet bu maçlarda takımına 9 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.



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