Cyle Larin için Beşiktaş'a teklif gelmedi

Sezon başında Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin için beklenen teklif gelmedi.



Yönetim Kanadalı futbolcuyu elden çıkarıp mali kaynak oluşturmak istese de bir türlü teklif alamadı.



Siyah-Beyazlıların oyuncuyu satamazsa yeniden kiralayabileceği kaydedildi.



Sezonu Zulte Waregem'de kiralık olarak geçiren Cyle Larin, 33 resmi maça çıktı. Kanadalı forvet bu maçlarda takımına 9 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.



