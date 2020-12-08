Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi iki ayrı teklif aldığı ve transfer dönemi kapandıktan sonra da talibi çıkan Cyle Larin'in yükselişinden bir hayli memnun... Geçtiğimiz sezon maaşının 1 milyon Euro'su siyah-beyazlılar tarafından ödenerek bedavaya Zulte Waregem'e kiralanan Kanadalı santrfor, dönüşüyle yeni sayfa açtı.



Daha önce yapılan 1 ila 1.5 milyon Euro'luk teklifleri geri çevirip 4 milyon Euro isteyen Beşiktaş, gelinen noktada sezon sonuna kadar tekliflere kapalı. Yöneticiler, "Larin için 4 milyon Euro az gelir. Uçuk bir rakam olmadan satmayız" düşüncesinde.



Teknik direktör Sergen Yalçın da 25 yaşındaki futbolcudan memnun ve yola onunla devam etmek istiyor.



Bu sezon 11 resmi karşılaşmada 6 gol atıp, 1 asistle oynayan Larin'in yükselişi Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor.



