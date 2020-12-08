"Cyle Larin için artık 4 milyon euro bile az!"

Kanadalı golcü Cyle Larin'e gelen teklifleri geri çeviren siyah-beyazlılar, satış kriterlerini de belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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'Cyle Larin için artık 4 milyon euro bile az!'
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08 Aralık 2020 10:00
Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi iki ayrı teklif aldığı ve transfer dönemi kapandıktan sonra da talibi çıkan Cyle Larin'in yükselişinden bir hayli memnun... Geçtiğimiz sezon maaşının 1 milyon Euro'su siyah-beyazlılar tarafından ödenerek bedavaya Zulte Waregem'e kiralanan Kanadalı santrfor, dönüşüyle yeni sayfa açtı.

Daha önce yapılan 1 ila 1.5 milyon Euro'luk teklifleri geri çevirip 4 milyon Euro isteyen Beşiktaş, gelinen noktada sezon sonuna kadar tekliflere kapalı. Yöneticiler, "Larin için 4 milyon Euro az gelir. Uçuk bir rakam olmadan satmayız" düşüncesinde.

Teknik direktör Sergen Yalçın da 25 yaşındaki futbolcudan memnun ve yola onunla devam etmek istiyor.

Bu sezon 11 resmi karşılaşmada 6 gol atıp, 1 asistle oynayan Larin'in yükselişi Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor.



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