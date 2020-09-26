Cyle Larin Hollanda'ya, Jeremain Lens askıya!

Siyah-beyazlılar yabancı kontenjanı nedeniyle Kanadalı forvet ile Hollandalı kanat oyuncusunu gözden çıkardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Cyle Larin Hollanda'ya, Jeremain Lens askıya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2020 10:12
Beşiktaş'ta Aboubakar transferi sonrası yabancı sayısı 16'ya ulaştı.

Kalinic ile birlikte yabancı sağ bek alınması halinde sayı 18'e yükselecek. Bu durumda kontenjanı açmak için Mirin ve Douglas'ın yanı sıra iki isim ya başka takıma kiralanacak ya da sözleşmeleri askıya alınacak.

Gönderilmeye ilk aday Larin'i AZ Alkmaar kiralamak istiyor. Diğer aday Lens ise gitmemekte direnirse sözleşmesi askıya alınacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için