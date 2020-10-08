Cyle Larin, hırsıyla dikkat çekti

Beşiktaş'ta bu sezon kalmayı başaran Cyle Larin, milli arayı en iyi şekilde değerlendirip Vincent Aboubakar'la forma yarışına girmeyi amaçlıyor.

Cyle Larin, hırsıyla dikkat çekti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2020 10:50
Transfer sezonunu 1 forvetle kapatan Siyah-Beyazlılar, bundan dolayı ayrılığı gündemde olan Cyle Larin'i takımda tutmuştu.

Belçika Ligi'ne geri dönmesi son anda engellenen tecrübeli futbolcu, milli arayı en iyi şekilde değerlendirip Vincent Aboubakar'la forma yarışına girmeyi amaçlıyor. Bundan dolayı takım idmanlarında oldukça hırslı bir performans sergileyen Larin, çift kale maçlardaki başarısıyla da alkış topluyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için