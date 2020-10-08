Cyle Larin, hırsıyla dikkat çekti

Transfer sezonunu 1 forvetle kapatan Siyah-Beyazlılar, bundan dolayı ayrılığı gündemde olan Cyle Larin'i takımda tutmuştu.



Belçika Ligi'ne geri dönmesi son anda engellenen tecrübeli futbolcu, milli arayı en iyi şekilde değerlendirip Vincent Aboubakar'la forma yarışına girmeyi amaçlıyor. Bundan dolayı takım idmanlarında oldukça hırslı bir performans sergileyen Larin, çift kale maçlardaki başarısıyla da alkış topluyor.



