Sezon başında beklenen forvet transferi yapılamayınca Cyle Larin bir anda 11'in değişilmez isimlerinden biri oldu.



Kanadalı oyuncu, eline geçen bu şansı çok iyi kullandı. 25 yaşındaki oyuncu 10 resmi maçta 6 kez fileleri sarsarak takımın en skorer ismi oldu. Larin şimdi gözünü derbiye dikti.



Daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında hiç gol sevinci yaşayamayan golcü oyuncu, pazar günü siftah yapmaya kararlı.



