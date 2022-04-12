Cyle Larin, Floransa yolcusu

Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cyle Larin, Fiorentina'nın kıskacı altında...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cyle Larin, Floransa yolcusu
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12 Nisan 2022 11:04
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Cyle Larin'e İtalyan Fiorentina kancayı attı…

Beşiktaş'ın 1 milyon 750 bin Euro'dan önerdiği 3 yıllık sözleşmeyi geri çeviren deneyimli oyuncu, Kanada ile Dünya Kupası'na gitmeye hazırlanıyor.

Floransa ekibi de Katar yolculuğu öncesinde Larin'e imza attırmak istiyor. 

 
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