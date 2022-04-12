Cyle Larin, Floransa yolcusu

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Cyle Larin'e İtalyan Fiorentina kancayı attı…
Beşiktaş'ın 1 milyon 750 bin Euro'dan önerdiği 3 yıllık sözleşmeyi geri çeviren deneyimli oyuncu, Kanada ile Dünya Kupası'na gitmeye hazırlanıyor.
Floransa ekibi de Katar yolculuğu öncesinde Larin'e imza attırmak istiyor.
Beşiktaş'ın 1 milyon 750 bin Euro'dan önerdiği 3 yıllık sözleşmeyi geri çeviren deneyimli oyuncu, Kanada ile Dünya Kupası'na gitmeye hazırlanıyor.
Floransa ekibi de Katar yolculuğu öncesinde Larin'e imza attırmak istiyor.