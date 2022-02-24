Cyle Larin'e İngiltere'den kanca!

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yönetim ile yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamayan Cyle Larin'e İngiltere'den bir talip daha çıktığı öğrenildi.



Siyah - beyazlıların teklifini maddi açıdan yetersiz bulan Kanadalı forvet, yeni sözleşmeye imza atmamıştı. Larin'i birçok kulüp kadrosunda görmek istiyor.



Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona erecek olan ve yönetim ile yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamayan Larin için Huddersfield nabız yokluyor.



Championship'te mücadele eden İngiliz ekibinin, sezon sonu serbest kalacak olan Kanadalı golcüyü bedava alma fırsatına kaçırmak istemediği öğrenildi. Larin, bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 resmi maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı.



TARAFTAR LARIN'E KIZGIN

Beşiktaşlı taraftarlar, Kanadalı yıldız için sosyal medyada yer alan yorumlarda, "Larin'e ya sözleşmeyi imzalatın ya da oynatmayın. Her hafta aynı hikayeyi izliyoruz. Larin'in aklı takımla birlikte değil" ifadelerini kullanıyorlar.





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