Cyle Larin'den, 5 milyon euro'luk teklife ret!

Beşiktaş'ta Cyle Larin, Al Nassr'dan gelen teklifi kabul etmedi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; siyah-beyazlılarla sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek Kanadalı forvet, Al Nassr'dan gelen 5 milyon euro'luk teklife ret cevabı verdi.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmeleri biten Larin ve Domagoj Vida için, "Oynuyorlar. Bu kulüpte kalmak istiyorlarsa ve bizim verdiğimiz parayı kabul ediyorlarsa kalırlar. Yerleri devam eder. Bugünden şartlarımı kabul etmeyen oyuncuyla ilgili bir şey diyemem. Şartlarımız ortada. Oynayacaklarsa oynarlar, o da ihtiyacımız varsa. Larin geçen sene katkı verdi. Vida ağabeylik yaptı. Ancak, daha devam etmesi lazım, sezon bitmedi. Alınan para 1 yıllık, aldığımız karşılık 6 aylık olmaz. Parayı kaç gün veriyorsan o kadar oynayacaksın. Ondan sonra çıkıp talepte bulunacaksın. Kimse birbirinden fazla bir şey beklemeye hakkı yok" ifadelerini kullanmıştı.





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