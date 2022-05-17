Cyle Larin'de son karar Valerien Ismael'in

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 38 lig maçında 19 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Cyle Larin, bu dönemde ise büyük düşüş yaşamıştı.



Yeni sözleşme konusunda yönetimden istediği teklifi alamamasının ardından formunda büyük düşüş gözlenen Larin, adeta sınıfta kalmıştı.



Beşiktaş'ın 1.7 milyon Euro'luk teklifini geri çevirip 2.5 milyon Euro isteyen Kanadalı futbolcu, menajeri aracılığıyla istediği şartlarda bir takım bulamayınca fikrini değiştirdi.



YENİ TEKLİF: 1.2 MİLYON EURO



Ligde bitime günler kala kulüp yetkilileriyle görüşme yapan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini söyledi. Bu gelişme sonrasında yönetimin, Larin'e 1.2 milyon Euro'dan 3 yıllık teklifte bulunmaya hazırlandığı, lig bitiminde Valerien Ismael'in bu oyuncuyla ilgili olarak kararını vermesi sonrasında tecrübeli isme bu önerinin sunulacağı ifade edildi.



Son olarak önceki gün Göztepe filelerini sarsan Cyle Larin'in bu sezon Kara Kartal'da 28 lig maçında 7 gol ve 1 asisti bulunuyor.



