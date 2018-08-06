"EKSİKLERİMİ BİLİYORUM, GELİŞECEĞİM"

Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin, vatandaşı Atiba Hutchinson ile ilgili konuştu.Tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba'yı öven Larin, "Bu sene hedefimiz yine zirve. Takımıma katkı sağlama amacındayım. Çok çalışıyorum. Şenol Hoca bize ilham oluyor. Atiba'nın burada olması şans. Övgü dolu sözleri beni çok gururlandırdı. Kalmasına sevindim." dedi.Beşiktaş'a bu sezon katkı yapacağını vurgulayan Cyle Larin, "Atiba'nın da dediği gibi makine gibiyim ama eksiklerim var. Kendimi geliştireceğim. Bu sezon takımın gol yükünü üstleneceğim. Atiba çok büyük oyuncu. Burada kalıyor olması beni mutlu etti. Benimle sık sık konuşur. Örnek aldığım profesyonel birisi. O bizim için büyük şans." ifadelerini kullandı.