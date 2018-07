Cyle Larin 'Bu sezon çok gol atacağım'

İLGİLİ VİDEO

geçtiğimiz sezonun devre arasında katılangeleceğe yönelik transfer olarak görülürken şartlar Kanadalı oyuncuyu takımın 1. Forveti haline getirdi. Negredo ile Şenol Güneş arasındaki ipler koparken Love da artık yol ayrımımda. Gözlerin çevrildiği 23 yaşındaki Larin ise hazır kıta!Soruları yanıtlayan Kanadalı oyuncu transfer sürecinden Türkiye'de karşılaştığı şartlara kadar tüm sorulara yanıt verdi. İşte Larin'in sözleri:"Negredo ve Love'ın durumlarımı kendim için bir baskı olarak görmüyorum aksine bir motivasyon unsuru olarak görüyorum. Ben bir forvet oyuncusuyum ve benim öncelikli görevim gol atmak, her maçta mutlaka hazır olmam gerekiyor. Özellikle yaşım itibariyle fırsatı geldiğinde bunu çok iyi kullanmam gerekiyor. Şu anda kendimi bu şekilde sürekli motive ediyorum.Ben genel olarak bu sinyali doğru bir şekilde verdiğimi düşünüyorum. Hazırlık kampında takımın 1. forveti olabileceğimin mesajını vermeye çalıştım. Önümüzdeki hafta da artık resmi maçları oynamaya başlayacağız. Avrupa Ligi başlayacak. Maçların başlamasıyla yavaş yavaş o sinyalleri daha iyi vereceğimi düşünüyorum.""Şuna inanıyorum. Sıkı bir şekilde çalışırsam her gün, hocanın beklentilerini karşılamak için elimden geleni yaparsam, fırsatını bulduğumda ilk 11'de gol atarsam zaten beklentilere karşılık vermiş olacağım. İyi bir seviyeye gelirsem ve o seviyeyi korursam mutlaka bu beklentilere karşılık verme şansım yüksek olacak.Ben kendimi nasıl motive etmem gerektiğini biliyorum. Etrafımda çok kaliteli futbolcular var. Onlar beni motive etmek için elinden geleni yapıyorlar. O yüzden bence çok zor olmayacak bu süreç.""Şu anda takımla iyi bir kamp dönemi geçiriyorum. Takımı çok iyi tanıdım, oyuncuları çok iyi tanıdım, kendimi şu an tam olarak takımın bir parçası olarak hissediyorumİlk geldiğimde böyle bir şansım olmamıştı. Zaten MLS'in dışında ilk defa farklı bir ligde oynuyorum. Oyuncuları ve takımı tanımam için zaman bulamıştım ancak şu an her şey daha farklı. Uzun süren bir kampın sonuna geliyoruz, şimdi daha rahatım ve öz güvenim daha yüksek.""Öncelikli hedefim takıma katkı verip burada şampiyonluk yaşamak. Sonrasında da Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi deneyimlerini yaşamam gerekiyor. Zaten bu deneyimleri yaşarken ben başarılı olursam, takım başarılı olursa bu beni daha üst noktalara getirecektir. Avrupa'da başarılı olduğunuzda bu başka liglere illaki taşıyor sizi."Aiba'yı çok iyi tanıyorum, Beşiktaş'a transferimde de önemli rol oynadı. Umarım kısa zamanda aramıza katılır. Burada benim gözlemlediğim kadarıyla saha içinde ve saha dışında takımın önemli bir parçası. Umarım kısa zamanda bizimle olur...Bazen konuşuyoruz telefonda. Söylüyorum bir an önce hallet ve aramıza katıl diye. Çünkü takım için ve benim için önemli bir karakter.""Benim tabi parayla ilgili soruya cevap vermem çok zor. Ama samimiyetimle bir şey söyleyebilirim; takımı sevdiğini biliyorum, kulübü sevdiğini biliyorum. Zaten ailesi de burayı çok seviyor. Onun ötesinde kulüple arasındaki süreçte nasıl ikna edilir, nasıl çözülür bunu benim söylemem doğru olmaz.""Yeni antrenörümüz Guti çok akıllı bir oyuncuydu. Çok uzun bir zaman olmadı ancak daha iyi kararlar alabilmek için onun deneyimleri çok işime yarıyor. Bazen böyle küçük dokunuşlar yapıyor, insan ondan çok şey öğrenebiliyor. Bence bize çok büyük katkısı olacak.""Uzun ve yorucu bir kamp oldu ancak böyle olması gerekiyor zaten. Bunun yararını sezon başladığında görüyorsunuz. Fizik açısından hazır olabilmek için, topla aranızdaki ilişkiyi rayına oturtabilmeniz için buna ihtiyaç var. Genel anlamda çok pozitiftim.""Adaptasyon döneminin tamamlandığını söyleyebilirim ama öğrenme süreci devam edecek. Öğrenmem gereken çok şey var... Hocadan öğreneceğim çok şeyler var, takımda çok deneyimli oyuncular var onlardan öğreneceğim çok şey var. İstanbul'a döndüğümüzde öğrenme süreci yine devam edecek.""Kulüp bana güvendiği için bu tercihi yaptı. Bence bu bana kulübün duyduğu inancın göstergesi. Aksi halde benim kadar genç birine şans verilmezdi.""Bana yönelik tavsiyelerden biri de daha çok şut atmam konusunda. Herkes daha çok şut atmamı söylüyor ancak inşallah atacağım, çok gol atacağım."