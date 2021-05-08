Cyle Larin: 'Biz Beşiktaş'ız, savaşacağız!'

Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin, Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Larin, "Zor bir maç. İlk yarıda hakemin kararları vardı, farklı olsaydı ne olurdu diye düşünüyorum. Savaşacağız. Biz Beşiktaş'ız. Kolay olmayacak. Şimdiye kadar da olmadı. Ancak mücadele edeceğiz." dedi.



Hakem kararları için "Hakemin kararlarına saygı duyuyorum. Bir şey yapamam." diyen Kanadalı, "Bir sonraki maça odaklanacağız. Hala avantajımız var. Biz Beşiktaş'ız, savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



