Cyle Larin: "Biz Beşiktaş'ız, savaşacağız!"

Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Cyle Larin, maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Cyle Larin: 'Biz Beşiktaş'ız, savaşacağız!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2021 23:09
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin, Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Larin, "Zor bir maç. İlk yarıda hakemin kararları vardı, farklı olsaydı ne olurdu diye düşünüyorum. Savaşacağız. Biz Beşiktaş'ız. Kolay olmayacak. Şimdiye kadar da olmadı. Ancak mücadele edeceğiz." dedi.

Hakem kararları için "Hakemin kararlarına saygı duyuyorum. Bir şey yapamam." diyen Kanadalı, "Bir sonraki maça odaklanacağız. Hala avantajımız var. Biz Beşiktaş'ız, savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.