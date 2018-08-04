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Cyle Larin bir adım öne geçti

B36 Torshavn maçındaki katkısıyla Cyle Larin, Şenol Güneş'in planlarında bir adım öne geçti.

Kaynak: Hürriyet
Cyle Larin bir adım öne geçti
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04 Ağustos 2018 05:02
Beşiktaş'ta forvette kimin formayı kapacağı merak konusu olurken Kanadalı Cyle Larin, 6-0 kazanılan B36 Torshavn maçında yaptığı hat-trick ile bir adım öne geçti.

Geçen sezonun ikinci devresinde Amerikan Ligi'nde yer alan Toronto'dan transfer edilen 23 yaşındaki Kanadalı, 6 resmi maçta 7 gol atarak, müthiş bir performans ortaya koydu.

Larin böylece "Verimli olan formayı giyer" diyen teknik direktör Şenol Güneş'e büyük bir mesaj verdi. Negredo'nun takımdan ayrılması beklenirken, Larin'in en büyük rakibi Vagner Love olacak.

Demba Ba'ya ortak oldu

Geçen sezon sonlarında sadece 4 maçta şans bulan Larin buna karşın 4 gol atmayı başardı. Kanadalı, bu sezon da iki resmi maçta 3 gol kaydedip, dikkatleri üzerine çekti. Bu rakamlara göre genç futbolcu ortalama 45.5 dakikada 1 gol atmış oldu. Larin, ayrıca Demba Ba'dan sonra Avrupa Ligi'nde hat-trick yapan ilk siyah beyazlı futbolcu oldu.

Larin'in 7 golünü de Vodafone Park'ta atması dikkat çekti. Larin, Atiba'nın referansıyla transfer edilmişti.



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