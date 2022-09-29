Cyle Larin bin pişman; Aradığını bulamadı

Geçen sezonun bitimiyle Beşiktaş'tan kendisine yapılan teklifini kabul etmeyip Belçika'ya giden Cyle Larin aradığını bulamadı.
Kanadalı hücum oyuncusu, Belçika Ligi'nde geride kalan 9 haftada hiçbir karşılaşmanın tamamında sahada kalamadı.
Larin 7 maçta sadece 157 dakika şans bulabildi. Golcü ismin Beşiktaş'taki arkadaşlarına ayrılık kararı sebebiyle pişman olduğunu belirttiği ifade edildi.
Kanadalı hücum oyuncusu, Belçika Ligi'nde geride kalan 9 haftada hiçbir karşılaşmanın tamamında sahada kalamadı.
Larin 7 maçta sadece 157 dakika şans bulabildi. Golcü ismin Beşiktaş'taki arkadaşlarına ayrılık kararı sebebiyle pişman olduğunu belirttiği ifade edildi.
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