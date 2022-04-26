Cyle Larin, Beşiktaş taraftarını çıldırttı

Beşiktaş'ta Cyle Larin, Kasımpaşa mağlubiyetinde yaşanan bir pozisyonda taraftarını adeta çıldırttı.



Beşiktaş formasıyla bu sezon ortaya koyduğu performansla geçen dönemi aratan bir görüntü sergileyen Cyle Larin, Kasımpaşa müsabakasına 83. dakikada Miralem Pjanic'in yerine dahil oldu.



Skor üretmesi için oyuna alınan Kanadalı futbolcu, uzatma dakikalarında Kenan Karaman'ın kendisine havadan gönderdiği topu boş kale yerine dışarıya göndererek taraftarını adeta çıldırttı.





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