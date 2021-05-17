Cyle Larin: "Avrupa'da oynamayı hayal ediyorum"

Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cyle Larin: 'Avrupa'da oynamayı hayal ediyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mayıs 2021 12:41
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Beşiktaş'ın bu sezon kazandığı şampiyonluğa büyük bir katkı sağlayan Cyle Larin, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"Sakatlıklar oldu, inişler çıkışlar oldu, duygusal olarak çok zor bir dönemdi ancak arkadaşlarımla beraber büyük bir çaba gösterdik ve şampiyon olduk"

"Benim işim saha içerisinde yapmam gerekeni yapmak. Avrupa'da oynamayı tabii ki ben de hayal ediyorum ancak Beşiktaş'ta da mutluyum"

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.