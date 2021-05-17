Cyle Larin: 'Avrupa'da oynamayı hayal ediyorum'

Beşiktaş'ın bu sezon kazandığı şampiyonluğa büyük bir katkı sağlayan Cyle Larin, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu.



"Sakatlıklar oldu, inişler çıkışlar oldu, duygusal olarak çok zor bir dönemdi ancak arkadaşlarımla beraber büyük bir çaba gösterdik ve şampiyon olduk"



"Benim işim saha içerisinde yapmam gerekeni yapmak. Avrupa'da oynamayı tabii ki ben de hayal ediyorum ancak Beşiktaş'ta da mutluyum"



