Cyle Larin, antrenmanda da atmaya devam ediyor

Cyle Larin, Başakşehir maçı öncesindeki takım çalışmalarında da istikrarıyla dikkat çekiyor.

, Fotoğraf; AA
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Cyle Larin, antrenmanda da atmaya devam ediyor
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18 Kasım 2020 10:31
Beşiktaş'ta 9 maçta 5 gollük performans sergileyerek bu alanda takımın en skorer ismi olan Cyle Larin, Başakşehir maçı öncesindeki takım çalışmalarında da istikrarıyla dikkat çekiyor.

Salı günü yapılan çift kale maç çalışmasında gollerine devam eden Kanadalı oyuncudan memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, oyuncusunu cumartesi günkü Başakşehir mücadelesinde sol açık hattında görevlendirmeyi planladığı belirtildi.

Beşiktaş'ın Orlando City'den 1.85 milyon euro bonservisle aldığı Cyle Larin, geçen sezonu Zulte Waregem'de kiralık olarak geçirmişti.




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