Cyle Larin: "Aboubakar ile birlikte zevk alıyoruz"

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cyle Larin, Denizlispor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cyle Larin: 'Aboubakar ile birlikte zevk alıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2021 21:17
Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Cyle Larin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Golden çok galibiyetin mutlu ettiğini söyleyen Kanadalı futbolcu, "Gol attığım için mutluyum. Gol attığım pozisyonda savunmacının topu kapacağını gördüm. Araya girdim. Gol atmamdan çok galibiyet beni mutlu etti. İyi oynadık." şeklinde konuştu.

Verilmeyen golüyle ilgili konuşan Larin, "Sayılmayan golün tekrarını görmedim. Değmedi gibi hissettim. Ben çalışmaya, gol atmaya devam edeceğim. Takımım da kazanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Aboubakar ile ilişkisini anlatan golcü futbolcu, "Aboubakar ile futbolda zevk alıyoruz. Birbirimizle saha dışında da çok iyi iletişim kuruyoruz. O atsa da, ben atsam da mutluyum." dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için