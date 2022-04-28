Cyle Larin, Beşiktaş'tan kesin olarak ayrılmaya karar verdi. Yönetimin 1,7 milyon euroluk teklifine karşılık 2,5 milyon euroda direten Kanadalı yıldız, bonservisi için piyasa değeri 10 milyon euro olmasına rağmen Avrupa'dan da istediği teklifi alamadı.



Bunun üzerine ABD'ye dönmek isteyen Larin'in menajerinin, Atlanta United, Los Angeles FC ve Orlando City ile görüşmelere başladığı öğrenildi.



