Cyle Larin, 9 yıl sonra ilki başardı

Galatasaray'ın ağlarına iki gol gönderip takımını zafere götüren Cyle Larin, 9 yıl sonra G.Saray'a 2 gol atan Beşiktaşlı oldu.



Daha önce Ağustos 2012'de Holosko, sarı-kırmızılıları iki kez avlamıştı.



BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM



Larin, savaşarak kazandıklarını söyledi. Sona erecek olan sözleşmesine de değinen Kanadalı oyuncu, "Önemli bir derbiydi. Geçen sezon da savaştık ve böyle şampiyon olunur. Ben Beşiktaş'ı ve İstanbul'u seviyorum. Umarım kalırım. Sözleşmemle ilgili neler olacağını göreceğiz" dedi. Maç sonu ise "Arka direk benden sorulur" mesajı ile gollerini paylaştı.





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