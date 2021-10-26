Cyle Larin, 9 yıl sonra ilki başardı

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta 2 gol atan Larin bu performansla önemli bir başarı elde etti.

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Cyle Larin, 9 yıl sonra ilki başardı
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26 Ekim 2021 10:15
Galatasaray'ın ağlarına iki gol gönderip takımını zafere götüren Cyle Larin, 9 yıl sonra G.Saray'a 2 gol atan Beşiktaşlı oldu.

Daha önce Ağustos 2012'de Holosko, sarı-kırmızılıları iki kez avlamıştı.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM

Larin, savaşarak kazandıklarını söyledi. Sona erecek olan sözleşmesine de değinen Kanadalı oyuncu, "Önemli bir derbiydi. Geçen sezon da savaştık ve böyle şampiyon olunur. Ben Beşiktaş'ı ve İstanbul'u seviyorum. Umarım kalırım. Sözleşmemle ilgili neler olacağını göreceğiz" dedi. Maç sonu ise "Arka direk benden sorulur" mesajı ile gollerini paylaştı.


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