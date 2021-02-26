Cyle Larin, 5 hafta sonra golle buluştu

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cyle Larin, Süper Lig'de haftalar sonra golle buluştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cyle Larin, 5 hafta sonra golle buluştu
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26 Şubat 2021 22:14
Beşiktaş'ın bu sezonki en golcü isimlerinden biri olan Cyle Larin ligde 5 maç sonra golle tanıştı. 

Süper Lig'deki son golünü 20. haftadaki Fatih Karagümrük maçında kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, 5 maçlık suskunluğunu 22. dakikada bozdu ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 

Bu sezon 13. kez gol kaydeden Larin; Göztepe, Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında gol atamamıştı. 

Kanadalı futbolcunun 29. dakikada attığı bir gol ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi. 



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