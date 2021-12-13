Cyle Larin, 3 maç sonra golle buluştu!

Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, 3 maç sonra tekrar fileleri havalandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cyle Larin, 3 maç sonra golle buluştu!
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13 Aralık 2021 00:15
Beşiktaş'a 1-1 beraberliği getiren gole imza atan Cyle Larin, Süper Lig'de 3 maç sonra fileleri havalandırdı.

Ligin 12. haftasında siyah-beyazlı takımın Vodafone Park'ta Trabzonspor'a 2-1 yenildiği maçta gol atan Larin, takımının Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa ile oynadığı maçları boş geçti.

Süper Lig'de fileleri beşinci kez havalandıran Larin gol sevincini sakatlığı bulunan takım arkadaşı Georges-Kevin N'Koudou'nun formasıyla yaşadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar ikinci yarıdaki performansı nedeniyle Larin'e tepki gösterdi. Maçın 74. dakikasında yerini Güven Yalçın'a bırakan Larin, yedek kulübesine geldiği sırada kendisine verilen montu sinirli bir şekilde yere attı.


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