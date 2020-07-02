CyberPunk yaması PlayStation'da sorunları çözemedi

Oyunun konsol, PC ve Stadia sürümü için yayınlanan yamanın optimizasyona odaklandığı belirtilmişti.



Cyberpunk'ın resmi internet sitesinden yayınlanan yama notunda açık dünya ve görevlerde karşılaşılan sorunların düzeltildiği ayrıca oyuncuları çileden çıkartan çökme sorunlarının da giderildiği belirtilmişti. Ancak görünüşe göre çökme sorunları PlayStation 4 ve PlayStation 5'te hâlâ giderilebilmiş değil.



Cyberpunk 2077'deki çökme sorunları 1.1 yamasından sonra da devam ediyor



Polonyalı CD PROJEKT RED'in geliştirdiği Cyberpunk 2077'nin neden oyun dünyasında böyle bir krize sebep olduğundan bahsetmiştik. Oyununun çıkışından bu yana yaşananlar ve yayınlanan son yamayla birlikte hâlâ oyuncuları tatmin edecek seviyede olmaması aslında durumu biraz özetliyor.



Push Square'de yer alan haberde, 1.1 yaması kurulduktan sonra halen çökme sorunları yaşandığı ve birçok PlayStation oyuncusunun da benzer durumları dile getirdiği belirtiliyor. Hatta yamayı kurduktan sonra oyunun daha kötü hale geldiğini söyleyen oyuncular bile bulunuyor.



CD PROJEKT RED, Cyberpunk 2077 için yayınladığı yol haritasında ocak ve şubat aylarında iki büyük yama yayınlayacağını açıklamıştı. Bu yamalardan ilki yayınlandı ve durum pek de iç açıcı gözükmüyor. Şu an önümüzde hataların giderileceği 1.2 yaması var.



Yayınlanan yol haritasında 1.2 yamasından sonra 2022 yılına kadar oyun için çeşitli güncellemeler ve geliştirmeler yapılacağı, ücretsiz bir DLC yayınlanacağı ve yeni konsollara ücretsiz yükseltmenin yapılacağı belirtilmişti.



Kaynak: webtekno



