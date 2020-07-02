Cyberpunk 2077'nin haritası, tüm detaylarıyla açığa çıktı

CD Projekt RED'in uzun zamandır beklenen oyunu Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Oyunun kutulu kopyalarının hazırlanması ile birlikte oyunun geçeceği şehir olan Night City'nin detaylı bir haritası gün yüzüne çıktı. Resetera isimli forum üzerinden paylaşılan görüntüler, Night City'nin ne kadar geniş bir yapısının olacağını gözler önüne seriyor.



Paylaşılan haritaya baktığımız zaman, Night City'nin 6 büyük bölgeden oluştuğunu görüyoruz. Bu bölgeler Watson, Westbrook, Santo Domingo, Pacifica, Heywood ve City Center olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncuların oyuna ilk başlayacakları yer ise Watson olarak karşımıza çıkacak. Bu bölge, E3 2018 kapsamında ilk kez gösterilmişti.



Cyberpunk 2077'nin haritası işte böyle olacak



Paylaşılan harita, Night City'nin oldukça geniş bir yapıya sahip olacağını açıkça gösteriyor. Oyuncular, bu geniş haritada etkileyici bir açık dünya deneyimi yaşayabilecekler. Üstelik bu harita, bir süre önce oluşturulmuş olan bir görselle de oldukça uyumlu. Buna göre yukarıda gördüğünüz haritanın, genel olarak aşağıdaki gibi görüneceğini söyleyebiliriz.



Bu arada CD Projekt RED cephesinde bazı yeni gelişmelerin olduğunu söylemek gerekiyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Cyberpunk 2077'nin lansman gününe yetişebilmesi için oyun ekibinin bundan sonra haftada 6 gün çalışmak zorunda olacağını duyurdu. Eğer bu çalışmalar yeterli olmazsa daha önceden defalarca ertelenmek durumunda kalan Cyberpunk 2077, kasım ayında bir kez daha ertelenebilir gibi görünüyor.



Kaynak: webtekno



