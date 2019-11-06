Cyberpunk 2077'nin en çok Çin'den ön sipariş aldığı bildirildi

Cyberpunk 2077 ön sipariş rakamları, şirketin PR ve pazarlama müdürü Darren Ding'in LinkedIn profilindeki silinmiş bir gönderiye göre oyunun ön siparişleri dünya geneli için Çin'de en yüksek seviyeye sahip.



E3 2013'teki resmi açıklamadan yedi yıl sonra, CD Projekt Red'in AAA RPG'si birkaç gecikmeden sonra Kasım 2020'de piyasaya sürülecek. Ve birçoğu bu gecikmelerin bilimkurgu unvanının hype'ını öldürdüğünü varsayıyor ancak, ön sipariş sayıları farklı bir masal anlatıyor gibi görünüyor. Şirketin bölgedeki halkla ilişkiler ve pazarlama direktörü Darren Ding Linkedin profilindeki silinen gönderisinde oyunun dünya genelinde ki en yüksek ön sipariş sayılarının Çin'de olduğunu gösteriyor.



Bunun ötesinde, Cyberpunk 2077, Valve'in platformunda göründükten kısa bir süre sonra, Steam'deki ön sipariş listelerinin başında geliyor. CD Projekt Red kısa süre önce Çince sesli oyunculuğu ile hikaye fragmanını yayınladı ve oyunun lansman sırasında Basitleştirilmiş Çince metin ve Mandarin seslerini destekleyeceğini doğruladı.



Son olarak silinen gönderide, 150'den fazla seslendirme oyuncusunun Mandarin'de yaklaşık 70.000 çeviriyi tamamladı, bu nedenle Çinli oyuncularının Cyberpunk 2077'yi dört gözle beklediğini söyleyebiliriz.



Cyberpunk 2077, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için resmi olarak 19 Kasım 2020'de çıkış yapacak. Oyun ayrıca yeni nesil konsollara PlayStation 5 ve Xbox Series X'e gelecek.



