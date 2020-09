Cyberpunk 2077'nin ana hikayesi Witcher 3'ten kısa olacak

Bu sene kasım ayında oyuncularla buluşacak olan Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihinin daha fazla ertelenmeyeceğini sizlere aktarmıştık. Senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni bir ilgi daha ortaya çıktı.



Ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre Cyberpunk 2077'nin hikâyesi, CD PROJEKT RED'in bir diğer sevilen oyunu The Witcher 3'ün hikâyesi kadar uzun olmayacak. Cyberpunk 2077'nin görev tasarımcısı, The Witcher 3'ün çok uzun olduğuyla ilgili şikâyetler aldıklarını ve birçok oyuncunun bitirmeye yaklaşmadığını bile söyledi. Bu nedenle oyunun hikayesinin daha kısa olduğu belirtildi.



Cyberpunk 2077'nin ana hikâyesi The Witcher 3'ten kısa olacak



Oyunun kıdemli bölüm tasarımcısı Patrick Mills, katıldığı bir yayında şunları söyledi: "Cyberpunk 2077'nin ana hikâyesi The Witcher 3'ten kısa olacak. Witcher 3'ün ana hikâyesinin çok uzun olduğuyla ilgili çok fazla şikâyet aldık. İstatistiklere baktığınızda da çok fazla insanın oyunu oynadığını ancak sonuna gelmediğini görürsünüz."



How Long to Beat verilerine göre The Witcher 3'ün sadece ana hikâyesini oynayıp kalan her şeyi es geçerek tamamlamak 32,5 saat sürüyor. Oyunun ana hikâyesinin ortalama bitirilme süresi ise 52,5 saati buluyor. Oyunun ana görevi ve ekstralarının serbest bir şekilde bitirilme süresi ise tam 291 saat.



Tabii oyunun ana hikâyesinin The Witcher 3'e göre kısa olması oyunun basit olacağı anlamına gelmiyor. CD PROJEKT RED'e göre oyunun rol yapma sistemi The Witcher 3'e göre çok çok daha derin olacak. Ayrıca şirket, The Witcher 3'e göre daha fazla DLC genişleme paketi sunacak.



Kaynak: webtekno