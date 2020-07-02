Cyberpunk 2077 Yeni Nesil Ve 1.5 Yamasını Yayınladı

Artık karakterin görünüşü apartmanınızdaki aynadan değiştirilebilir.

2 yeni silah eklendi (ilk yeni ücretsiz DLC'nin parçası).

Yeni dürbün ve muzzle brake'ler (ateş gizleyiciler) eklendi (ilk yeni ücretsiz DLC'nin parçası).

Yeni saç kesimleri, saç renkleri, ruj ve daha fazla makyaj seçimleri eklendi. (ikinci yeni ücretsiz DLC'nin parçası).

Evinizi bir ekrandan modifiye etme, baştan yaratma, yenileme seçenekleri eklendi.

4 ekstra kiralanabilir daire eklendi.

Tüm araçların yol tutuşu iyileştirildi.

Yetenekler ağacı yeniden düzenlendi.

Daha canlı kalabalıklar.

Süspansiyona sahip otomobiller.

Yapay zeka geliştirildi.

Bazı arayüzler değiştirildi, yeni arayüzler eklendi.

Bazı simgeler değiştirildi

CD Projekt RED Twitch kanalında yapılan REDStreams yayınında Cyberpunk 2077 oyunun yeni nesil güncellemesini duyurdu. Ücretsiz bir şekilde indirilebilecek olan yeni nesil güncellemesi Xbox Series S, Xbox Series X ve PlayStation 5 konsollarını kapsayacak.