Cyberpunk 2077'ye 38 GB'lık dev bir güncelleme geliyor

Epic Games Store'da Cyperpunk 2077 için devasa bir yama keşfedildi. 38 GB boyutundaki bu yamanın, oyunun birçok sorun giderme ve oyun deneyimi iyileştirmesini beraberinde getirmesi beklenen 1.3 sürümü olabileceği söyleniyor.Yamayı oyunun verilerini inceleyerek keşfeden bir Reddit kullanıcısı, yama hakkında kullanıcı şunları söyledi: "Oyunla ilgili bazı hataları ve sorunları gidereceğini umduğumuz yeni bir güncelleme var. Güncelleme boyutu 38.2GB ve muhtemelen 2-3 hafta içinde yayınlanacak. Bu güncelleme, kalite kontrol için GOG ve Steam'e de yüklendi. Güncelleme büyük ama oyuna yeni bir şey katacağından şüpheliyim."Reddit kullanıcısı, Cyberpunk 2077'yi Epic Games Store'dan satın alan oyuncuların, oyunu çevrim dışı modda oynamak isteseler bile yama yayınlandığında en son sürüme güncelleme yapmak zorunda kalacaklarını iddia etti. Bu bilgilerin yanı sıra, eklentiler ve DLC için yer tutucular kaldırılıyor; bu da oyunun geliştiricisi CD Projekt Red'in veri madencilerinin gelecekte yayınlanacak içeriği piyasaya sürülmeden önce keşfetmesini engellemek istiyor olabileceği de söyleniyor.38 GB'lık bir güncellemenin sıradan bir oyun büyüklüğünde olduğunu düşünebilirsiniz ancak Cyberpunk, daha önce de böyle büyük bir yama yayınlamıştı. Son sürüm olan 1.23 güncellemesinin boyutu 30 GB'tı ve genel olarak, oyunun birden kapanmasına neden olabilecek olayların önemli ölçüde azaltılması da dâhil olmak üzere sorun gidermeleri içeriyordu.WebTekno