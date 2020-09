Cyberpunk 2077, Witcher 3'ten daha fazla DLC alacak!

Oyun dünyasının merakla beklediği oyunlardan biri olan Cyberpunk 2077 hakkında her geçen gün daha fazla bilgi elde etmeye devam ediyoruz. CD Projekt Red yetkilileri çeşitli yerlerde yeni açıklamalar ve paylaşımlar yaparak, oyunun sıkı bir şekilde hazırlandığını ve herkesin beklentilerini karşılamak için çalıştıklarını dile getiriyorlar. Şimdi ortaya çıkanlara göre yeni oyun, The Witcher 3: Wild Hunt oyunundan daha fazla DLC alacak.



Soru cevap etkinliğine katılan yetkililer, oyunun bir önceki yapımlarına göre daha fazla ek paket içereceğini belirtti. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta yapımcı firma The Witcher 3: Wild Hunt'ı PlayStation 5 ve Xbox Series X için 2021 yılında piyasaya sunacaklarını açıkladı. Yani bir noktada firma, iki oyun için de aynı anda çalışmalar yapmaya başlamış durumda.



Cyberpunk 2077 DLC'leri dışında, yeni konsollara duyurulan Wild Hunt ek paketleri yeni nesil için gelecek. Bu paketlerin Hearts Stone ve Blood and Wine olduğunu hatırlatalım.



Kaynak: shiftdelete.net