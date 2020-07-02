Cyberpunk 2077 ve Witcher 3'ün kaynak kodları satıldı

Zula'da Sevgililer Günü boyunca da oyuncuların karşısına pek çok etkinlik, yepyeni desenler ve sürpriz etkinlikler ile çıkmaya hazırlanıyor.



12 ve 14 Şubat tarihleri arasında Zula'da yaşanacak Sevgililer Günü coşkusu boyunca oyuncular tamamladıkları görev kartları için ilk gün M6 LWRC ve Kukri Sevgililer Günü desenlerini kazanacaklar. 13 Şubat'ın görevlerini tamamlayan oyuncular BORA 12 ve M4A1 Sevgililer Günü desenlerinin sahibi olurken 14 Şubat'ın görevlerini tamamlayan oyuncular ise L115A3 ve DEAGLE desenleri ile ödüllendirilecekler. Ayrıca özel kontratlar sayesinde Sevgiler Günü eldiveni de oyuncuları bekliyor olacak.



Tüm bunların yanı sıra iki ÖTS turnuvası ile de oyuncular ödüllerin sahibi olacaklar. Etkinlik boyunca 13:00-21:00 ve 22:00-01:00 saatlerinde düzenlenecek olan turnuvalarda 3 maç tamamlayan oyuncular her turnuvaya özel 1 Fatih Kasası kazanacaklar. Altı turnuvaya katılım ise 6 Fatih Kasası anlamına geliyor! Sevgililer günü boyunca markette çeşitli fırsatların ve üç gün boyunca çeşitli bonusların da oyuncuları beklediğini hatırlatmakta fayda var.



Kaynak: Pchocası.com



