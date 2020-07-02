Cyberpunk 2077, Steam'de indirime girdi

Cyberpunk 2077 için Steam indirim yaptı. CD Projekt Red'in geliştirdiği oyun aynı zamanda Epic Games Bahar İndirimi kapsamında karşımıza çıkıyor. Ancak Steam'in teklifi oyunculara daha cazip gelecek.



2020 yılında oyun dünyasının gündemi olan Cyberpunk, 249 TL fiyat ile ülkemizde satışa çıkmıştı.



Cyberpunk 2077 1.2 güncellemesi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Geliştirici CDPR güncelleme ile oyundaki can sıkan hataları çözmeyi planlıyor.



CD Projekt Red mutfağından çıkan oyunun fiyatı, Steam'de 199 TL oldu. Ancak bu fırsat için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Çünkü kampanya, 5 Nisan'a kadar geçerli olacak.



Cyberpunk 2077 için Steam'in indirim teklifinin yanı sıra Epic Games Bahar İndirimi başladı. Bu kapsamda oyunun fiyatı, Epic'te 224 TL'ye düştü. Bu kampanyanın geçerlilik süresi ise 8 Nisan'da doluyor.



