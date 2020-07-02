Cyberpunk 2077 Keanu Reeves'li video yayınlandı!

CD Projekt Red'in geliştirmekte olduğu Cyberpunk 2077'yi heyecanla beklemeye devam ediyoruz. Oyunun çıkışına neredeyse 7 hafta kaldı ve çıkış tarihi yaklaştıkça yeni bilgiler, yeni görüntüler ve yeni videolar görüyoruz.



Keanu Reeves'li Cyberpunk 2077 videosu



Bugün yayınlanan video da Keanu Reeves bir konuşma yapıyor konuşma da " 2077'de birini suçlu yapan nedir ? Yakalanmak. Vücudunuz bedelini ödeyebilirse, Night City'de herhangi biri olabilirsiniz… Herhangi bir şey… Öyleyse anı yakala ve sonra da ateşe ver" sözleri yer alıyor. Ayrıca videonun arkaplanında çalan parça ise Billie Eilish'in Bad Guy şarkısı. Ayrıca videonun bir yerinde de vücut geliştirmelerinden bir kısmı görüyoruz.



Oyunun çıkışına neredeyse 7 hafta kaldı ve şirket, oyuncuları yayınladıkları her video ve görüntüyle heyecanlandırıyor. Beklentinin yüksek olması oyunu çok popüler hale getirdi. Genellikle beklentinin çok yüksek olduğu oyunlar çıkışlarında geliştiricilerinin ellerinde patlayabiliyor. Fakat oyuncular şirkete güveniyor ve bu güven oyunu daha popüler hale getiriyor.



Kaynak: shiftdelete



