Cyberpunk 2077 bir daha ertelenmeyecek

2020 yılı pek çok harika oyuna ev sahipliği yapsa da bu yapımların hiçbiri, CD Projekt Red'in bir sonraki büyük oyunu olması beklenen Cyberpunk 2077'nin yarattığı heyecan fırtınasını yaratamadı. Merakla beklenen oyun, pandemi nedeniyle ertelendikçe ertelendi.



Firmaın en tepesindeki isim olan Adam Kicinski tarafından yapılan açıklamaya göre CD Projekt Red'in çalışmalarında herhangi bir aksama söz konusu değil. Oyun, 19 Kasım'da satışa çıkmış olacak.



Cyberpunk 2077 zamanında gelecek



Yeni bir açıklama yapan CD Projekt Red'in başkanı Adam Kicinski, stüdyonun oyunun geliştirme sürecini tamamlamaya çok yakın olduğunu ve son sertifikalar için hazırlandığını söyledi. Kickinski ayrıca ekibin son ana kadar çalışacağını, bu boyutta bir oyun için bu temponun normal olduğunu söyledi.



CD Projekt Red Başkanı, yaptığı açıklamada her şeyin yolunda ilerlediğini söylerken, oyunun 19 Kasım'da satışa çıkacağına inandıklarını söyledi. Oyunla ilgili açıklamalar bu kadarla da kısıtlı kalmadı. Firmanın CFO'su Piotr Nielubowicz, oyunun artık "yapımın son düzlüklerine girdiğini" ifade etti.



Polonyalı firma Cyberpunk 2077'yi bekleyen hayranlara oyunun 19 Kasım'dan sonrasına kalmayacağına dair bir söz veriyor. Şimdiye kadar pandemi nedeniyle oyun iki defa ertelenmişti. Pandemi, Halo Infinite gibi yapımları da etkilemişti.



Aynı fiyat, aynı tarih



Gerçekleştirilen konferans görüşmesinde CD Projekt Red'in Başkan Yardımcısı, Michal Nowakowski oyunun fiyatı konusunda da açıklama yaptı. Yeni nesil AAA oyunların fiyatlarındaki artışa rağmen CD Projekt Red'in, daha önceki açıklamalarına uygun olarak oyunu 59.99 dolardan satışa süreceği ifade edildi.



Cyberpunk 2077'nin Kasım ayında gerçekleştirilecek olan lansmanı gittikçe daha da yaklaşıyor. Gelecekte oyun hakkında daha fazla bilgi alacağımız ise neredeyse kesin durumda. Söylentilere göre birkaç farklı Night City Wire yayını gerçekleştirilecek. Kicinski bu etkinliklerin takviminin yakında açıklanacağını ifade etti. Oyun PC, PS5 ve Xbox Series X'e gelecek.



Kaynak: webtekno



