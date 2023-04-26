CW Enerji halka arz kaç lot verir? CW Enerji halka arz hangi bankalarda, eşit mi, oransal mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Borsa İstanbul'da merakla beklenen halka arzlardan birisi CW Enerji oldu. Eşit dağıtım yöntemiyle 3 gün talepler toplanacak ve hisse başına 108,60 TL fiyat biçilecek. Halka arzın yüzde 80'i yurtiçi bireysel yatırımcıya ayrıldı. Yüzde 20 ise yurtiçi kurumsal yatırımcı oldu. Peki, CW Enerji halka arz hangi bankalarda? CW Enerji kaç lot verir?SPK ile paylaşılan bilgilere göre, CW Enerji'de pay edilen miktar 25.000.000 lot olacak. Ayrıca 5.000.000 lot ek pay dahil edilecek. Halka arz sürecinin ardından şirket Borsa İstanbul'da CWENE koduyla işlem görecek.Cw Enerji'nin payları "Bireysele Eşit Dağıtım" yöntemiyle yapılacak.1 milyon katılım olursa 24-25 lot (2715 TL)1,2 milyon katılım olursa 20-21 lot (2265 TL)1,5 milyon katılırım olursa 16-17 lot (1810 TL)1,7 milyon katılım olursa 14-15 lot (1550 TL)2 milyon katılım olursa 12-13 lot (1350 TL) düşecek.Cw Enerji hissesi 108,60 TL'den halka arz olacak.Cw Enerji halka arz tarihinin 26-27-28 Nisan 2023 olarak açıklanması bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresinin ise 3 gün olması öngörülüyor.Cw Enerji hissesinin sembolü "CWENE" olacak.Cw Enerji halka arzının büyüklüğü 3,2 Milyar TL olarak açıklandı.Cw Enerji'nin halka arz açıklık oranı 24,24%'dür. Toplamda 30 milyon adet lot dağıtılacaktır. (Ek Pay Dahil)Firmanın halka arzında aracı kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş olacak. DenizBank A.Ş, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., QNB Finansbank A.Ş. dörtlü konsorsiyumu yapılacak.CW Enerji halka arzında başvuru yerleri şu şekilde listeleniyor:A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Acar Menkul Değerler A.Ş.Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Akbank T.A.Ş.ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolubank A.Ş.Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Burgan Bank A.Ş.Dinamik Menkul Değerler A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye Halk Bankası A.Ş.ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık ŞubeleriInvestaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye İş Bankası A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fibabanka A.Ş.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.Piramit Menkul Değerler A.Ş.Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Strateji Menkul Değerler A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank T.A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odea Bank A.Ş.Tera Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Vakıflar Bankası T.A.O.Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.