Cuzz'un LPL takımına transfer olacağı söyleniyor !

Longhzu Gaming'in ormancısı Moon 'Cuzz' Woo-Chan'in , ASUS tarafından kurulacak yeni LPL takımında bulunacağına dair söylentiler dolaşıyor.



Geçtiğimiz ay Longzhu Gaming twitter hesabında yaptığı açıklama ile kadrosunu koruyacağını duyurmuştu. Daha sonra SK Telecom T1'den ayrılan Peanut yeni ormancı olarak Longhzu'nun kadrosuna dahil oldu. Longzhu Gaming ormancıları Cuzz'un önümüzdeki sezon sözleşme yenileyeceğini açıklamış olmasına rağmen resmi olarak sözleşme yenilemediği gözüküyor. Ayrıca Çin'de güvenilir bir kaynak olduğu söylenen Baidu sitesinde sözleşmesi olmayan oyuncular arasında Cuzz'un da gösterilmesi , taraftarlar arasında Cuzz'un ASUS tarafından LPL'de kurulacak olan yeni takım ROG'da yer alabileceği söylentilerini ortaya çıkardı. Longhzu Gaming'in Peanut'u kadroya dahil etmesiyle Cuzz'un yedek ormancı statüsünde olacağı düşünüldüğünde yeni sezonda yeni fırsatlar aramak isteyebileceği açıklanabilir.



20 Aralık LPL'in transfer sezonun son günüydü. Takımlar artık kadrolarını açıklamaya başladı.Yakın zamanda Cuzz'un ROG kadrosunda bulunacağına dair söylentinin doğruluğu belli olacak. Cuzz'un kadroda bulunması halinde takım arkadaşları Kim 'Doinb' Tae-sang, Han 'Smlz' be Chen 'Mouse' Yu-Hao olacak.



