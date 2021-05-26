Milan'la sözleşmesi sona eren ve yeni sözleşme imzalamak menajeri Mino Raiola aracılığıyla aşırı sıkı pazarlık yapan Gianluigi Donnarumma'nın kulüple yollarının ayrılması bekleniyor.



Sezon başından beri devam eden pazarlıkların mutlu sona ulaşmadığı görüşmeler sonrasında Donnarumma'nın ayrılığına en sert tepki Milan'ın fanatik taraftar grubu Curva Sud'dan geldi.



Curva Sud'un yayınladığı veda bildirisinde Donnarumma'ya yönelik ağır ifadeler yer alırken oyuncunun menajer Mino Raiola'nın kuklası olmakla ve sürekli yüksek bedelli sözleşme istenmesine yönelik şu ifadeler kullanıldı:



"Daha önce bu taraftar grubu olarak yaptıkların nedeniyle seni affetmiştik, çünkü bu kutsal formayı giyen herkes ikinci bir şansı hak eder.



Muhteşem kulübümüzün 20 yaşında kaptanlığını yaptığın takımda yılda 6 milyon euro kazanırken Şampiyonlar Ligi oynayacaktın ama sen sürekli daha fazla güzel ev, teknede tatiller, baş döndürücü bir banka hesabını seçtin."



"Bunların hiçbiri yeterli değil çünkü sen daha fazlasını, çok daha fazlasını, sürekli fazlasını istedin. Artık sana bol bol para, evler, arabalar diliyoruz."



"Bugün kaybettiklerini yarın satın alamayacaksın. İnsanların saygısı sana baktıklarında "Gerçekten güzel bir insan" denmesiyle oluyor. Bu asla sana olmayacak. Her zaman nankör çocuk, saldırgan çocuk, paralı çocuk, Raiola'nın çocuğu olarak anılacaksın."



