Curva Nord: "Kendini parayla kanıtladın"

Chelsea'ye transfer olmaya hazırlanan Romelu Lukaku ile ilgili Inter'in ateşli taraftar grubu Curva Nord'dan sert ifadeler içeren bir açıklama yapıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Curva Nord: 'Kendini parayla kanıtladın'
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10 Ağustos 2021 10:19
Chelsea'ye transfer olması an meselesi olan Romelu Lukaku'ya kulübü Inter'in ateşli taraftar grubu Curva Nord'dan sert bir açıklama geldi.

Eski takımı Chelsea'ya transfer olmak isteyen Lukaku'yu sert bir dille eleştiren Curva Nord'un açıklamasında, "Sevgili Romelu, senden daha dürüst ve şeffaf olmanı beklerdik. Seni bizden biri gibi koruyup kuvakladım ama sen de herkes gibi kendini parayla kanıtladın" sözleri kullanıldı.

Curva Nord kulübün bundan sonra yapılan planlamalara uyması gerektiğini belirtirken, "Bizleri aptal yerine koymanıza izin vermeyeceğiz. Her transfer, kararlaştırıldığı gibi ve kadroyu geliştirmek için yapılmalıdır. Yeterli yatırım olmadan kadro oluşturmak imkansız." açıklaması yapıldı.


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