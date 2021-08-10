Curva Nord: 'Kendini parayla kanıtladın'

Chelsea'ye transfer olması an meselesi olan Romelu Lukaku'ya kulübü Inter'in ateşli taraftar grubu Curva Nord'dan sert bir açıklama geldi.



Eski takımı Chelsea'ya transfer olmak isteyen Lukaku'yu sert bir dille eleştiren Curva Nord'un açıklamasında, "Sevgili Romelu, senden daha dürüst ve şeffaf olmanı beklerdik. Seni bizden biri gibi koruyup kuvakladım ama sen de herkes gibi kendini parayla kanıtladın" sözleri kullanıldı.



Curva Nord kulübün bundan sonra yapılan planlamalara uyması gerektiğini belirtirken, "Bizleri aptal yerine koymanıza izin vermeyeceğiz. Her transfer, kararlaştırıldığı gibi ve kadroyu geliştirmek için yapılmalıdır. Yeterli yatırım olmadan kadro oluşturmak imkansız." açıklaması yapıldı.



