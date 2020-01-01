Curry'ye göre, Warriors'ın yeni sezon için elindeki avantaj!

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, Warriors'ın gelecek sezon için sahip olduğu özel avantajdan bahsetti.



Warriors, son NBA maçını 10 Mart'ta oynamıştı ve 2020-21 sezonu 22 Aralık'ta başlayacak. Bu da, arada 287 gün olacağı anlamına geliyor.



Bubble'a gitmeyen Warriors gibi takımlar tam anlamıyla dokuz ay dinlenirken, Los Angeles Lakers veya Miami Heat gibi takımlar ölü sezonda sadece yetmiş yedi gün dinlenmiş olacaklar.



Curry kısa süre önce Callaway Golf Podcast'te yer aldı ve kendileri için ölü sezonun uzun olması nedeniyle bir avantaja sahip olup olmadıkları sorulduğunda şu yanıtı verdi:



"Yüzde yüz var, ama bundan yararlanmamız gerek. Dinlenme konusunda bizim ve diğer takımların sahip olduğu avantaj benzerliğinin, yaz boyunca ve bubble sürecinde yapılan idman tekrarları olduğunu düşünüyorum."



Curry ayrıca takım arkadaşlarının ve kendisinin yaptığı çalışmaların bir kısmını da paylaştı:



"Yeni antrenman çeşitleri üretmeye ve tabii ki güvende kalmaya çalışıyoruz. Adamları bir araya toplayarak becerilerimiz üzerinde falan uğraşıyoruz. Aradan uzun bir süre geçti ve kendimizi gayet iyi bir düzeyde dinlenmiş hissetsek de, hemen hemen her gün maç oynayacağımızı bilerek, şampiyonluk kalitesindeki oyun seviyemize oldukça hızlı bir şekilde ulaşmamız gerekiyor. 22 Aralık'ta sezonun tekrar başladığını görmek güzel olacak."



