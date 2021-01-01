Curry'nin, MVP yarışı hakkındaki düşünceleri!

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, MVP ödülü yarışı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Curry geçtiğimiz gece Orlando Magic'e karşı 111-105'lik galibiyetinde 40 sayı bulduğu etkileyici bir performans daha ortaya koymuştu.



Ekibinin playoff tartışmaları içinde yer almasını sağladığı son sekiz maçta 35.3 sayı ortalama yakalamış olan Steph, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor ve bununla beraber, yer yer bazı kişiler tarafından MVP ödülü adaylarından biri olarak gösteriliyor



Warriors yıldızı, bu ödülün yarışı ile ilgili ESPN'den Nick Friedel'a şunları söyledi:



"Oynanan oyun, kendini bir şekilde belli ediyor. MVP kazandığım iki senede de tamamen aynı türden tartışmalar olmuştu. Tabii ki bu inanılmaz bir başarı ve son iki yıldır yaşadığımız şeyleri düşününce, bu sohbetin içinde yer almak benim için çok manidar.



Sezon ilerledikçe, bu tartışmalar kendini gösteriyor ve benim sorumluluğum da kendimden beklediğim seviyede kalmaya devam etmek. Ve bu da genellikle sezon sonunda zirvede olmak anlamına geliyor."



