Curry'nin kariyerinde başarılı olmasının sırrı!

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, kolej ve NBA kariyerinde başarılı olmasının sırrını açıkladı.



Curry, hayatında pozitif insanlar olmadan bugün olduğu yerde olmayacağını belirtti.



Kısa süre önce eski takım arkadaşı Jermaine O'Neal ile Instagram Live'da bir röportaj yapan Steph, şunları söyledi:



"En önemli şey, etrafınızda doğru insanların olması. Takım arkadaşlarınız olsun, aileniz olsun, normal arkadaşlarınız olsun ya da size sadık olacak ama aynı zamanda yaptıklarınızla ilgili gerçeği söyleyecek insanlar olsun. Bunlar, her iki seviyede de başarılı olmamın önemli sebepleri."



