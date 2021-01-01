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Curry'nin hayal kırıklığı: "Böyle yenilmek, utanç verici"

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, dün gece Los Angeles Lakers'a karşı alınan 31 sayılık mağlubiyetin ardından, Golden State'in "utanç verici" performanslara son verme zamanının geldiğini belirterek, takımının yakın zamanda gösterdiği performanstan ötürü duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, dün gece Los Angeles Lakers'a karşı alınan 31 sayılık mağlubiyetin ardından, Golden State'in "utanç verici" performanslara son verme zamanının geldiğini belirterek, takımının yakın zamanda gösterdiği performanstan ötürü duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Curry, 128-97'lik yenilginin ardından muhabirlere şunları söyledi:

"Daha iyi oynamalıyız. Her gece kazanmaya yönelik bir tavır geliştirmeliyiz ve dürüst olmak gerekirse, bu şekilde fark yemeyi bırakmalıyız. Çünkü bu utanç verici. Oynama biçimimizle biraz gurur duymamız lazım. Maç kaybetmek normaldir, bunlar olacak, ama bu şekilde değil.

Bu ligde maç kazanmak zordur. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama önceki maç sırf iyi oynadınız diye, sonraki maçta gelip momentumun öylece sizi taşımasını bekleyemezsiniz. Bence bu genel olarak kolektif bir çabadır, ancak kazanmanın zor olduğunu ve takım olarak hangi noktada olduğumuzu da anlamamız gerekiyor. İyi takımları yenmek istiyorsanız, zırhınızda herhangi bir çatlak olamaz."


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