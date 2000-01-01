Curry'nin çaylak yılı koçu Nelson: "MVP olacağını hiç düşünmezdim"

Eski NBA koçu Don Nelson, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin beklentilerini aştığını ve asla MVP olacağını düşünmediğini itiraf etti.



Uzun süre Warriors koçluğu yapmış olan Nelson geçmişe gitti ve genç Steph Curry hakkındaki görüşlerini paylaşarak, MVP ödülü kazanacağını hiç düşünmediğini söyledi.



Nelson, yeni takım sahibinin gençlik hareket planının bir parçası olarak, Keith Smart tarafından işine son verilip kariyerini 2010'da bitirmeden önce, çaylak sezonunda Curry'ye koçluk yapmıştı:



"Asla onun ligin MVP'si olabileceğini düşünmezsiniz. Yani, bunu kim düşünebilirdi, ama onun All-Star bir guard olacağını düşünmüştüm. Belki de daha şuta eğilimli bir Steve Nash benzeri olacağını düşünmüştüm. Steve için, asist yapması daha önemliydi. Her zaman Steve'in daha fazla şut atmasını sağlamaya çalıştım, ama Steph ile bu konuda hiç endişem yoktu. Boş şut şansı olunca, onu atmaya hazırdı."



Nash, Curry'nin 2015 ve 2016'da yaptığı gibi, 2005 ve 2006'da arka arkaya MVP ödülleri kazanmıştı.



Nelson nihayetinde Warriors'ın başarılı olduğu için sahip olduğu neşeyi dile getirerek, etkili dönemleri sırasında onların hayranı olduğunu da itiraf etti:



"Steph'le ve oyun tarzlarıyla gurur duyuyorum. Hepsi, hep beraber oynuyordu. Gerçekten iyi bir grup adam. Bu takımları izlemekten gerçekten zevk aldım."



Curry, tavanının bir keskin şutör rolü ya da bir All-Star olacağını düşünen birçok kişinin beklentilerini yenerek, oyununu bunun ötesine geçirmişti. Nelson, sadece bir yıl koçluk yaptıktan sonra, ilk değerlendirmesinde yanıldığı için gurur duyuyor olabilir.



