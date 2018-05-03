Curry'nin 2. maçta oynaması "Muhtemel"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, bu gece New Orleans Pelicans'a karşı oynanacak Batı Konferansı yarı finalleri 2. maçı için durumunun "Muhtemel" olduğu açıklandı.
Koç Steve Kerr, Curry'nin dönüşünde herhangi bi dakika kısıtlaması olmayacağını da ekleyerek "Şu anda dönmek için iyi bir pozisyonda. Bacaklarını alıştırmak isteyecektir. Biz de dikkatli ve rahat bırakma arasında bir çizgide ilerleyeceğiz."
şeklinde konuştu.
23 Mart tarihinden beri oynamayan Curry, o maçında da sağ ayak bileği sakatlığından dönmüştü. Yokluğunda playofflarda ritmini bozmayan Warriors, geçtiğimiz Cumartesi Pelicans'ı 123-101 yenmişti.