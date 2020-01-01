Curry'den Reggie Miller'a: "Hep seni ve Ray Allen'ı idol aldım!"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, 2.500 üçlük rekorunu kıran üçüncü NBA oyuncusu olduktan sonra, eski NBA yıldızı Reggie Miller'ın kendisini övmesine karşılık verdi.



NBA tarihinde bir diğer 2.500 sınırını geçen iki oyuncu, eski yıldızlar Miller ve Ray Allen olarak kayıtlara geçmiş durumda.



Şu anda TNT'de maç analistliği yapan Miller, Twitter'da Curry'yi, kendisini "tarihin en iyisi" olarak (şutör bazında) nitelendirerek övgüde bulundu.



Warriors süperstarı ise, Pacers efsanesine şu şekilde bir yanıt verdi:



"Saygılar Reggie! Sen ve Ray her zaman idolümdünüz. Umarım çok daha fazlası gelir."



Sezonun ilk galibiyetinde Bulls karşısında 36 sayı bulan Curry, bu başarıya yalnızca 702 kariyer maçında ulaşmıştı.



Curry, şu anda sıralamada Miller'dan 53 üçlük uzakta.



