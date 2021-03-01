Curry'den, LaMelo'ya övgü: "Harika oynuyor"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, çaylak sezonuna oldukça iyi bir başlangıç yapan Charlotte Hornets point guardı LaMelo Ball'a övgülerini sundu.



LaMelo, ilk beş point guardı olarak oynadığı sekiz maçta 20.9 sayı, 6.9 ribaund ve 6.3 asist ortalamaları yakalamıştı.



Steph, NBC Sports'a Ball'un birçok insanı şaşırttığını söyledi:



"Harika oynuyor. Çaylak yılında neler gösterebileceği hakkında çok şey konuşulmuştu. Pek çok insanı şaşırtıyor."



Warriors'ın, Golden State'in Charlotte'ı ziyaret edeceği Cumartesi günü, Ball ile ilk kez karşılaşması bekleniyor. Ancak, yakın zamandaki Hornets maçları, KOVID-19 protokolleri nedeniyle ertelenmişti.



