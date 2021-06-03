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Curry'yi "ayartmaya" çalışan Morey'ye, NBA'den ceza!

NBA, Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey ve ekibinin, Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry'nin yer aldığı bir sosyal medya paylaşımıyla ilgili olarak "ayartma" yapması nedeniyle, 75'er bin dolar para cezasına çarptırıldıklarını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey ve ekibinin, Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry'nin yer aldığı bir sosyal medya paylaşımıyla ilgili olarak "ayartma" yapması nedeniyle, 75'er bin dolar para cezasına çarptırıldıklarını duyurdu.

3 Haziran tarihinde Morey, Twitter hesabında Warriors yıldızının küçük kardeşi 76ers guardı Seth Curry'yi tebrik ettiği bir sosyal medya paylaşımının ekran görüntüsünü yayınlamış ve açıklama olarak ise, Steph'in kardeşiyle Philadelphia'da bir araya gelmesi gerektiğini ima ettiği bir ifade kullanmıştı.

Dakikalar sonra, Morey sadece takımının oyuncusunu kutlamak istediğini belirterek, durumun "başka bir şey olmadığını" iddia etmişti.

Morey daha önce Aralık ayında, o zamanki Rockets yıldızı James Harden'ın başarısını kutlayan bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle ligin ayartmaya karşı kurallarını ihlal ettiği için 50 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.


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