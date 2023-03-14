Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, Klay Thompson ve Draymond Green ile beraber oluşturduğu üçlünün neden bu kadar özel olduğunu anlattı.



2011 yılından beri beraber oynayan Curry, Thompson ve Green üçlüsü, Warriors'ı dört kez NBA şampiyonluğuna taşımıştı ve Curry'ye göre, başarılarının sırrı üç oyuncunun da birbirinden farklı olması:



"Hepimiz kendimizi farklı şekillerde ifade ediyoruz. Oyunlarımız farklı, kişiliklerimiz farklı, iletişim kurma yollarımız da farklı. Fakat sahadayken ve yalnızca kendimiz olmamız gereken hayatın içindeyken, hepsi kusursuz bir uyum içinde. Bizi özel yapan ve yaptıklarımızı bu denli sürdürmemizi sağlayan şey de bu.



Bunu halen sürdürebiliyor olmamız, zaten gerekli açıklamayı yapıyor. Ligde pek görmediğimiz bir şey. (San Antonio) Spurs, eski (Boston) Celtics takımları, Showtime Lakers... bizim gibi bu kadar uzun süredir beraber olup, üst düzeyde oynayabilmiş olan yalnızca birkaç takım arkadaşı var. Ve umarım bu uzun süre devam eder.



Bu üçlünün ne denli benzersiz olduğunun farkındayız ve yolculuğumuz boyunca bizimle beraber oynayan tüm adamlar, bizi daha da özel kıldılar."



Şu anda Warriors, Batı Konferansı'nda 36 galibiyet ve 33 mağlubiyetle beşinci sırada yer alıyor.





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